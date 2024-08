Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por “violencia física y mental” ante la Justicia

En medio de la investigación de la causa por los seguros durante la administración de Alberto Fernández, la Justicia encontró elementos que probarían la supuesta violencia hacia Fabiola Yañez. Si bien en un principio el abogado de la ex primera dama aseguró que no iba a llevar adelante medidas judiciales, en los últimos minutos se confirmó la denuncia contra el ex presidente.