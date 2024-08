Desaparición de Loan Peña: volvió a cobrar fuerza la hipótesis del "hombre encapuchado"

Una familiar de Loan cuestionó la versión de los menores que estaban con él. “La zona de naranjas está en el monte y luego da a un área despejada. Si el niño decía 'me voy de mi papá', alguno de los adultos tendría que haberlo visto. Por eso no creo en la versión de que no vieron por dónde se fue”, argumentó la mujer.