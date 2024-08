Beatriz Ávila: “La crisis de Venezuela no admite medias tintas”

“Nos costó mucho consolidar un régimen de convivencia que no admite autocracias. No hay dictadores buenos y dictadores malos. La voluntad popular debe respetarse siempre y mucho más cuando el poder se ejerce avasallando la vida y los derechos esenciales de la gente. Lo que sucede en Venezuela no puede ser tolerado por ninguna democracia de la región. Hay que ser contundentes”, advirtió.