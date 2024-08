Las acusaciones falsas que Donald Trump sobre Kamala Harris

En el mismo evento público donde realizó las falsas afirmaciones desmentidas previamente, Trump dijo que Harris, una abogada que fue elegida como fiscal de distrito de San Francisco y luego como fiscal general de California, "desaprobó sus exámenes de abogacía". Luego continuó, "¿Sabías eso? No pudo aprobar su examen. No pudo aprobar sus exámenes de abogacía... ¿Alguien sabe eso? ... Pero va a ser una gran presidenta, ¿verdad? No, no pudo aprobar sus exámenes de abogacía. No pudo aprobar nada".