Una aleta está internada tras nadar en el Río Sena y su equipo se bajó de los Juegos Olímpicos de París 2024

Otro atleta enfermo y más quejas por la contaminación del río parisino

Además de Michel, Adrien Brifford, un triatleta suizo, también se retiró de la competición por una infección gastrointestinal, aunque no se confirmó que su condición se deba a la calidad del agua del Sena. La nadadora argentina Romina Biagioli expresó su frustración: "Fue muy duro. No poder probar el circuito no debería haber pasado".