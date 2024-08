El insólito motivo por el que una velocista nigeriana no participará de los 100m en los Juegos Olímpicos

“Es con gran pesar que acabo de ser informada de que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC no me inscribieron. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”, disparó Ofili, enfurecida. “Si los responsables NO son castigados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización podrá SER CONFIABLE en el futuro”, agregó.