El municipio negó que se hayan subido los tributos en la capital

E insistió en que no hay aumentos. “Sólo se facilita la detección de bases omitidas, pero no implica bajo ningún aspecto para los cumplidores un incremento de base, menos aún de alícuotas, sino que significa un intento de sincerar las bases de las empresas que hoy no están cumpliendo en declarar al municipio lo que corresponde por su facturación, o por sus ingresos bancarios o por lo que declaran en otros fiscos”, ejemplificó.