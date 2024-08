La historia de Amalia, la primera placera de San Miguel de Tucumán

Amalia no es originaria de San Miguel de Tucumán. Viene del interior de la provincia, más precisamente de Aguilares, y se trasladó a la ciudad por motivos de estudio de su hijo. A pesar de no ser de capital, siente un profundo amor por la ciudad y se preocupa por su bienestar. "Antes veía la ciudad muy abandonada, pero ahora está mejorando. Me gusta mucho y siempre recomiendo a los turistas que visiten el norte, que es tan bonito", expresa con orgullo.