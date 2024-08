Kim Yeji, la tiradora olímpica de Corea del Sur es viral en las redes por lo cool que se ve

Aún así, ambas jugadoras rompieron el récord vigente desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que pertenecía a la tiradora rusa Vitalina Batsarashkina con 240,3 puntos. Las jugadoras aclararon tras la victoria que no buscaban competir ente sí. Yeji dijo que Oh Ye Jin era como su "hermana menor". "Cuando ganamos, estábamos tan orgullosas de ser coreanas que pensé que no importaba quién ganó el oro", agregó.