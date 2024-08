"No es justo que el interior del país ponga el hombro a la crisis mientras se subsidia el transporte en Buenos Aires"

"Lo hemos visto esta semana con un colectivo que se quedó sin dirección y pudo haber provocado una tragedia. Y no es un caso aislado. Cuando fuimos lo únicos concejales que votaron en contra de la suba lo hicimos por este pésimo servicio, pero también porque los bolsillos de los tucumanos no lo aguantan. Entonces las inequidades no pueden tener lugar. El transporte es un derecho que deben gozar en Buenos Aires, en Tucumán y en La Quiaca", señalaron.