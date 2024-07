De actuar en Game of Thrones a ser oro en los Juegos Olímpicos de París

“En nuestra escena estábamos sentados en los escalones cuando entraron los Stark”, contó Wiffen en su momento. “Estábamos”, porque en la escena aparecieron él y su hermano gemelo Nathan. En ese momento, Wiffen tenía sólo 11 años, y según reconoció, no conocía mucho sobre la serie. “Realmente no sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven. Mis padres no me dejaban verla, pero supongo que mi padre lo veía todo el tiempo”, subrayó.