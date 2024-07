Cae el valor de la soja y complica las reservas

Lo que falta

El Gobierno entró en la fase de “emisión cero” con reservas negativas en más de U$S 4.000 millones. Y prevén que se pierdan hasta U$S 3.000 millones en los próximos meses, que siempre son los más desfavorables del año para el flujo de divisas. El lunes pasado, por caso, el Banco Central tuvo que vender U$S 124 millones, la mayor pérdida registrada desde el 19 de junio.