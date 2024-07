Tucumán: el Ministerio de Educación cesó los contratos de casi 100 empleados del área

Los testimonios ante LA GACETA hablan del trabajo realizado. Soledad Ibáñez ingresó por contrato en 2015. “Desde hace nueve años recibimos boletas de sueldo, nos hacen descuento para el Subsidio de Salud y los aportes para el gremio. Algunos somos del Programa de Terminalidad Educativa. No entendemos cómo si el Ministerio no llevó bien lo administrativo, nos echan la culpa a nosotros y nos despidan. Corrijan, pero no nos dejen fuera”, dijo.