Por el estado de las aguas del río Sena, cancelaron la prueba masculina de triatlón de los Juegos Olímpicos

El rol del perro es proporcionar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés, especialmente antes de las competiciones. Su habilidad para detectar el estrés y acercarse a las personas lo hace ideal para esta tarea. “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones al medio The Times.