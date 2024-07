En la certeza de lo desconocido

Aquella afirmación socrática en boca de Platón, “Sólo sé que no sé nada”, se posiciona como eje central de este nuevo libro, cuya idea de no poder saber algo con absoluta certeza, es la forma de atravesar la realidad que percibimos. También está presente esta idea de “ser en potencia” porque en la búsqueda está la aproximación al acierto, la poesía, no en el encuentro de las cosas o de una verdad, ya que toda búsqueda es infructuosa, sino –de manera paradojal– en su desencuentro.