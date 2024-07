Cáncer de cabeza y cuello: se registran tres fallecimientos por día

Demoras peligrosas

“Es muy importante prestar atención a estos síntomas, porque en estos tumores, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, existe una demora muy grande entre la aparición del primer síntoma y el inicio del tratamiento. En general las personas dicen ‘estoy disfónico, ya se me va a pasar’ o ‘tengo una lesión en la boca, ya se me va a curar’, y esa es la causa de una primera demora, porque en realidad la gente no piensa que pueda crecer un tumor en esas zonas y demora en consultar. En ocasiones, también se da una segunda demora, entre la consulta y el diagnóstico, porque a veces en el ambiente médico falta conciencia sobre los tumores de cabeza y cuello”, consignó el doctor Pereira.