Cómo cargar correctamente el celular para que dure la batería: los consejos de una reconocida empresa de telefonía

La temperatura adecuada para cargar la batería es entre 16º y 22º C. Si cargas en un lugar donde haga demasiado calor, se pueden provocar daños en tu móvil. En este sentido, no lo dejes cargando expuesto a la luz solar o próximo a fuentes de calor. Tampoco lo cargues con funda, sobre todo si esas fundas no están homologadas por el fabricante de tu terminal.