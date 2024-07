Video: polémica por las líneas del "VAR" televisivo en el fútbol venezolano

La imagen viral de la línea de fuera de juego generó confusión, ya que se pensó que el VAR había fallado. No obstante, se confirmó que el partido no contó con VAR, y el error se debió a la transmisión televisiva. Según el medio venezolano Meridiano, la línea incorrecta fue un error de la TV oficial y no del VAR, que no estaba presente en ese partido. Especialistas de la Liga FUTVE y usuarios en redes sociales criticaron a los directores de la transmisión por la confusión.