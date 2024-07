Abbondándolo y el rol de la Secretaría Técnica en Atlético Tucumán

"Había que desterrar que Facundo (Sava) no lo quería. Se dilató porque se habló mucho hasta que él pudo rescindir en Jujuy y el cuerpo técnico tenía que evaluar todo. No es traer por traer, no es una figura decorativa, es importante adentro y afuera. Cuando el técnico se convenció me dijo: 'vamos a traerlo'. Estábamos seguros de que nos iba a hacer muy bien, lo vi en la concentración y la trascendencia que está teniendo con los chicos de las inferiores es muy positiva", admitió.