"Cachorro" ganó un duelo especial y puso a Lawn Tennis en las semifinales del Regional

Justamente cuando el “10” apareció, los espacios para el local se multiplicaron. Luego del try de Soberón, a los 22’ Sánchez con un penal estiró la ventaja a 13-6, pero en el último acto de reacción de la tarde Old Lions, a los 27’, se puso 13-13 gracias a un try penal que lo volvió a meter en partido sólo hasta que “Cachorro” volvió a frotar la lámpara.