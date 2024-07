Día Mundial del Perro: por qué se celebra cada 21 de julio

Por qué se celebra cada 21 de julio el Día Mundial del Perro

La fecha del 21 de julio surge por una razón triste. En el verano es la época del año en que más perros son abandonados por sus dueños, recordemos que en el hemisferio norte es verano en Julio. Ya sea por irse de vacaciones y no poder llevarlos, o no preocuparse por dejarlos al cuidado de amigos o familiares. Para el año 2004, la OMS determinó que el 70% de los perros existentes en el mundo no tenía un hogar.