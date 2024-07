Soja: el margen bruto tradicional para esta campaña fue positivo

Además, mostraron dos análisis. El primero, un margen bruto tradicional del cultivo de soja para la campaña 2023/2024, que resultó positivo, teniendo en cuenta un precio de soja de U$S 310 la tonelada y los gastos estimados para la campaña (U$S 430 por hectárea, desde barbecho a cosecha; U$S 100 por hectárea de gastos de administración y de estructura; U$S 120 por hectárea de arriendo, y U$S 49 por tonelada de flete; con un rendimiento medio de 3 toneladas por hectárea).