“Kun” Agüero cuestionó a la AFA y defendió a la SAD en el fútbol argentino: “¿Tienen miedo?”

A priori, el delantero tomó como referencia la resolución 15/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ), que habilitó que las Asociaciones Civiles se conviertan en Sociedades Anónimas. "Yo opino. Punto. Al que le guste, bien. Al que no le guste, mala suerte. Eso va a beneficiario. Pero está mal explicado. Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... Pero dale la . oportunidad a la gente que vaya a votar y decida ¿Hay miedo? ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Qué están pasando porque hay beneficios propios, porque empiezo a...? ", dijo el ex delantero en diálogo con el streamer Coscu.