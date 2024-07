Carolina Calvagni reveló detalles de su historia de amor con Nicolás Tagliafico: "pasaron los días, pero no había señal de que me hablara"

La esposa del defensor, oriunda de la localidad bonaerense de Monte Grande, se animó a dar más detalles de la historia de amor. “¿Vos te pensás que me va a seguir?’, le dije. Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento”, explicó.