Cartas de lectores: problema de agua

Me dirijo a ustedes para visibilizar el grave problema de falta de agua que sufrimos los vecinos de calle Río Negro al 2000, en Yerba Buena. Desde hace cinco años el servicio es pésimo, la escasa presión no alcanza para llenar los tanques de reserva. En esta zona viven 26 familias y lo peor de la situación es que no se realiza ningún trabajo que vaya a solucionarla. Innumerables reclamos telefónicos, visitas a la SAT y notas firmadas por los vecinos deben estar en un cesto de basura.