Human Rights Watch: “Hamas atacó a ciegas contra civiles en Israel”

HRW cita igualmente a un equipo del representante especial de Naciones Unidas sobre violencia sexual en conflictos, diciendo que entrevistaron a testigos de violaciones. No obstante, la extensión verdadera de la violencia sexual “probablemente no se conocerá nunca del todo”, por la muerte de las víctimas, el estigma social sobre las supervivientes y el hecho de que el personal israelí de socorro en un primer momento no recogió suficientes pruebas.