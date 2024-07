El gobierno de Milei echó ahora a Teddy Karagozian del consejo de asesores

“Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella”, fue la consulta en la entrevista a Karagozian. Ahí, el empresario claró que no sólo el kirchnerismo, sino también “muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o $1.000”.