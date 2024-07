Enzo Fernández pidió disculpas, tras las quejas de sus compañeros de Chelsea: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas”

Luego de que la imagen se haya viralizado, el propio Enzo salió a tratar de ponerle paños fríos al asunto y se disculpó a través de su cuenta personal. "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos de la Selección Argentina. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, empieza el posteo del volante. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. El video en ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter", concluyó.