¿SAD sí o no? Los dirigentes de Atlético Tucumán y San Martín opinaron sobre la medida del Gobierno

Si bien la Asociación del Fútbol Argentino no publicó ningún comunicado oficial, Pablo Toviggino, tesorero de AFA, criticó la medida. “¿Por qué no informan el fracaso mundial que significa para las entidades deportivas? Viven una fantasía constante. No hay dólares en las SAD. Sólo pobreza y miseria. ¡Hoy nada pasó! Nada cambió. AFA sostiene su Estatuto que impide las SAD. La medida Judicial Federal está vigente. La AFA es de los clubes. ¡Disfrutemos el Bicampeonato de América!”, escribió.