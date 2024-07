La soja cayó por debajo de los U$S 400 por primera vez en cuatro años

Este martes, el mercado de Chicago mostraba una ligera recuperación gracias a las compras de oportunidad. El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago creció un 0,1%, a U$S 10,41 por bushel (U$S 382,55 por tonelada) a partir de las 0326 GMT. El trigo ganó un 0,1%, a US$S 5,33 por bushel (U$S 196,11 por tonelada), y el maíz sumó un 0,6%, a U$S 4,06 por bushel (U$S 149,91 por tonelada).