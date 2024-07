Un tucumano de 14 años fue campeón sudamericano de karate, y sueña con llegar al Mundial y a los Juegos Olímpicos

El adolescente, que alterna sus entrenamientos los cinco días de la semana por la noche y sus dos sesiones semanales de gimnasio con su vida escolar en el colegio Gymnasium, donde pasa todas sus mañanas (y también algunas tardes), cuenta la importancia que tuvo Gonzalo Navarro, referente nacional del karate, en su crecimiento. “Comencé a entrenarme con él y con los chicos más grandes en 2022. Me ayudó un montón eso. Él es re paciente, y con él comencé a mejorar muchísimo. Estoy muy agradecido porque cuando comencé yo no le servía a él para los entrenamientos, pero igual me ayudó y me hizo mejorar. Por la experiencia que tiene, me enseñó un montón de cosas”, destaca.