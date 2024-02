Entrena karate desde los 6 años, es ingeniero civil y este año buscará la clasificación al Mundial

Desde que comenzó a practicar karate a los 6 años, Navarro ha acumulado experiencias inolvidables. "A los 12 años se me empezaron a lastimar los dedos del pie por el roce del tatami (el piso de goma en donde entrenamos). Fui a una dermatóloga y su recomendación fue que no haga más karate, menos mal que no le hice caso", recuerda entre risas.