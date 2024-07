Polémica en Boca: los cuatro refuerzos no podrán jugar el repechaje de la Copa Sudamericana

Por el repechaje de la Copa Sudamericana en el que enfrentará a Independiente del Valle, Boca no podrá utilizar a ninguno de los cuatro refuerzos que incorporó en el mercado invernal. Claro; el “xeneize” no llegó a presentar la lista a tiempo por lo que no podrá utilizar a Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez.