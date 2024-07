Darío Sand volvió a ser el héroe y San Martín de Tucumán sumó tres puntos fundamentales

Sin embargo, San Martín no reaccionó. Los errores en la salida de Juan Orellana y la poca consistencia de Matías Ignacio García fueron aspectos que acompañaron el flojo comienzo del “santo”. San Miguel, en tanto, los explotó a más no poder con la lucidez de Nahuel Luján. El volante intentó de media distancia pero no complicó al arquero.