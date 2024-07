Javier Milei: “Vamos a hacer que el peso sea recontraescaso”

Luego, Milei desestimó la hipótesis de que una suba del blue necesariamente repercute en un alza de precios. “Los que hicieron eso a principio de año después tuvieron que bajarlos y tuvieron problemas. Tienen que manejarse en una economía donde la cantidad de dinero no crece. Estamos en un contexto en que la economía está rebotando. Empezamos a tener muy buenos datos de recuperación. Tranquilidad, Roma no se hizo en un día, venimos a arreglar el desastre de 100 años, no existe la magia”, expresó, reiterando una expresión que había utilizado en su discurso del Pacto de Mayo. Y aportó otro dato para llevar tranquilidad en cuanto a las disponibilidades del Estado nacional. “Tenemos de acá para perder hasta 3.000 millones de dólares de reservas; estamos recontraholgados”, aseveró.