César Pelli: los comienzos, las influencias y el primer diseño "moderno"

“El momento de mayor incertidumbre de mi vida se produjo cuando se acabó el estipendio que recibía de mi beca. Teníamos deudas con el almacenero y el carnicero; no teníamos un dólar, no tenía trabajo y no sabíamos qué hacer. No teníamos más que pan en la heladera. Pero de alguna manera sobrevivimos”, contaba Pelli en su conferencia en Tucumán. En efecto, el entonces estudiante salió adelante, trabajó en la biblioteca de la universidad, obtuvo una maestría y comenzó a dictar clases.