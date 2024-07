Julio Cultural: vidalas y bagualas que se ahondan con el piano

- Para mí ha sido un desafío porque desde muy chica canto sólo con la caja. En este caso no agarro la caja para nada; es como otra mirada, es un canto urbano. En varias entrevistas, el Chivo Valladares decía que él no se entendía mucho con Leda Valladares porque ella le imponía la caja, y él le decía: “¡no, porque a mí la caja me alcahuetea la idea, no me deja ser!”. Por eso para mí ahora es toda una novedad cantar baguala y vidala sin la caja.