“Las heladas fueron muy fuertes, en intensidad y en duración”

“En Monte Grande se dieron -4,4° C, y la helada duró ocho horas y media; y en Monte Redondo se dieron -4,3° C y la helada se prolongó por seis horas. En Simoca la temperatura llego a -4,6° C y tuvo una duración de nueve horas y media. En Santa Ana se registraron -4,2° C, durante unas 10 horas.