Inflación: ¿qué fue lo que más aumentó y bajó en junio?

Inflación de junio: ¿qué productos fueron los que más aumentaron y bajaron en el mes?

La inflación en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 3%. En este contexto, las canastas básicas subieron 2,6% la total, que mide el umbral de pobreza, y 1,6% la alimentaria, que sitúa la línea de la indigencia. Con este aumento, una familia "tipo" necesitó $873.169 para no ser considerada pobre y $393.319 para no caer en la indigencia.