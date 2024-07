Una estrella del fútbol colombiano calentó la previa de la final de la Copa América: “A Messi ahora cualquiera lo puede marcar”

Restan sólo dos días para que Argentina y Colombia se enfrenten en la final de la Copa América, y como es típico, hay ex futbolistas de ambos seleccionados que, convocados por los medios, palpitan el partido. Algunos de ellos, con declaraciones polémicas, como un ex delantero “cafetero”, que aseguró que Lionel Messi “ya no es lo que era”.