La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y desactivó un paro en Aerolíneas Argentinas

El gremio considera que no sólo no hubo mejoras en los ingresos del sector, si no que su situación particular se agravó a partir de la aprobación de la Ley Bases, que entre otras cosas, restituye el cobro del impuesto a las ganancias para las categorías que habían quedado exentas hace un año. Los pilotos se verán alcanzados por esta situación.