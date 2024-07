Riky Salvatierra, el almacenero más famoso de TikTok, contó cómo los videos cambiaron su vida

“Trato de llevarlo con calma. Me ha costado, especialmente con los comentarios negativos. Al principio no tenía hate, pero ahora siento que eso ha cambiado y me afecta más de lo que me gustaría”, sostuvo Riky y admitió que los comentarios llenos de ira lo afectan más de lo que deberían. Aunque trata de no darles importancia, a veces le resulta difícil no enfocarse en ellos. “Es algo que estoy aprendiendo a manejar”, señaló.