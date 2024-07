¿Cómo le fue a San Martín de Tucumán después de perder en la Primera Nacional?

Para San Martín cada tropiezo es una caída; golpes que no se restringen a la ilusión por el objetivo sino que ponen en tela de juicio el rendimiento del equipo. Claro; el “santo” no fue un equipo solvente en todas sus líneas y tampoco se destacó por el funcionamiento colectivo. Siempre que parecía acomodarse una pieza, se descompensó otra zona del campo de juego. Un ciclo sin fin al que Diego Flores no le encontró la manera de revertir.