Lionel Scaloni vs Néstor Lorenzo: un duelo entre dos alumnos del mismo maestro

El propio Scaloni reconoció la importante influencia de Pekerman en sus inicios como DT. “Cada vez que lo escucho se me vienen grandes recuerdos; le tengo un aprecio enorme y que él no haya podido ganar el Mundial no significa que no haya dejado un legado y grandes cosas. Esto también es parte de él porque hemos tenido un montón de cosas de suyas dentro de este último Mundial”, dijo Scaloni en 2023, luego de reencontrarse con Pekerman en el partido despedida de Maximiliano Rodríguez.