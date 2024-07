En Tucumán, Taiana y Parrilli remarcaron la importancia de reorganizar el peronismo

“Eso no se corrige de un día para el otro. Primero, hay que saber escuchar, prestar el oído para que nos cuenten las esperanzas y las razones que tienen los que no nos han votado. Eso es una tarea cotidiana, y una tarea militante; podemos tener muy buenos dirigentes, pero si no está acompañado por la tarea militante, no hay esfuerzo que alcance para poder alcanzar el triunfo”, concluyó Taiana al respecto.