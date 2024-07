Comenzaron a llegar los gobernadores que firmarán el Pacto de Mayo en Tucumán

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, detalló: “Tenemos una jornada muy especial, muy particular para todos los argentinos en general y, por supuesto, para todas las provincias en particular, firmar este acuerdo federal que tiene 10 puntos. La verdad que celebramos los 10 puntos que tienen que ver con acuerdos y con políticas de Estado. A mí me parece que hoy estemos acá, en esta casa que es un monumento histórico, pero también ha sido la usina de inspiración de muchos próceres. Así que compartir con el presidente y, por supuesto, con todos los gobernadores presentes, va a ser realmente muy relevante para toda la Argentina”.