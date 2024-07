¿Se puede viajar en el tiempo?

Se puede explicar con un ejemplo, que es la paradoja del abuelo. Si alguien pudiese viajar al pasado podría matar a su abuelo. Si hace esto, el padre no podría nacer y tampoco la persona que viajó al pasado. Si esa persona no existe, no puede viajar al pasado y alterarlo. Lo mismo ocurriría si se viaja al futuro. Si no gusta lo que se ve en el futuro, al volver al presente se podrían modificar cosas para que el futuro sea diferente.