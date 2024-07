El biker Pelegrina tiene un duro desafío en Famaillá

Pelegrina es el líder del torneo con 80 puntos, producto de las dos victorias en igual cantidad de presentaciones, ya que no estuvo presente en la jornada inaugural. “Es una categoría durísima, donde hay un gran nivel de competidores. Los resultados se fueron dando sin esperarlo. Siempre me preparo para dar al máximo, pero no era mi objetivo pelear por el campeonato”, explicó el biker de 29 años.