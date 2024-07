Los Pumas y un flojo arranque para el ciclo Contepomi

Los acercamientos más claros fueron de Argentina, que dos veces merodeó el ingoal en los minutos siguientes, sin frutos En una, Delguy fue tackleado, cayó en el ingoal, pero no llegó a apoyar; y otro ataque terminó en un knock on del tucumano Thomas Gallo, que no tuvo un buen partido, ni en el scrum (faceta en la que Argentina estuvo muy flojo), ni con la pelota en las manos, una de sus fortalezas. Tampoco Mateo Carreras pudo explotar su potencia, y estuvo algo apagado.