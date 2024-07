Nicolás Otamendi tiene como referente a un ex defensor de San Martín de Tucumán

“Cuando me venden a España, (Marco) Torsiglieri estaba a préstamo en Talleres y no volvía; Waldo o Ponce era chileno y estaba en la Selección por lo que no volvía. (Ricardo) Gareca lo subió e hizo dupla con ‘Seba’ Domínguez en la pretemporada. Empezaron a venir los demás y no salió más”, cerró.